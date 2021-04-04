Смеяться, чтобы жить: как москвич стал самым веселым человеком в мире

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Москвич Дмитрий Ефимов стал победителем первого в мире чемпионата по смеху, который прошел 1 апреля. Участие в нем приняли более 30 человек из разных стран мира. Необычное соревнование длилось около четырех часов, и россиянин среди всех конкурсантов оказался лучшим. В итоге Ефимов покорил членов жюри и завоевал главный приз турнира — «Золотую чашу радости». «Вечерняя Москва» пообщалась с победителем и узнала, как ему удалось обойти конкурентов.

Все началось с депрессии

— Дмитрий, как давно смех стал вашим профессиональным хобби, почему вы решили связать свою жизнь со столь необычной профессией как смехотерапевт.

— Раньше я работал в анимационной студии. Но наступил период в жизни, когда работа перестала приносить удовольствие, и я начал профессионально выгорать. Все закончилось больницей, депрессией и антидепрессантами, которыми врачи меня пытались вылечить. В тот период у меня было сложное эмоциональное состояние, я был в шаге от смерти. Но в один из вечеров, листая видео в интернете, я наткнулся на ролик, где мужчина заходит в троллейбус, начинает шутить и заразительно смеяться, после чего вся волна смеха перекидывается на пассажиров. Меня это зацепило, я впервые за многие годы, посмотрев этот ролик, посмеялся от души. Затем я обратил внимание, что снизу была подпись «Йога смеха». Я начал изучать это явление, погуглил. Выяснилось, что это целая методика, которую разработал доктор медицинских наук, врач-физиолог Мадан Катария из Индии. Я записался на его семинар, полетел в Индию, прошел курсы и получил от него сертификацию. Так я стал тренером по йоге смеха.

— Помогла ли вам эта методика излечить свой недуг, и кому еще она может быть полезна?

— Разумеется, иначе бы я не стал тренером по радости. Никаких особых секретов в этой методике нет. Она заключается в том, что наш мозг не различает искусственный и естественный смех. В обоих случаях вырабатывается эндорфин — гормон удовольствия. Даже когда вы искусственно смеетесь, мозг считает, что вам хорошо, и вырабатывает его. Когда же вы слышите чужой смех, включаются зеркальные нейроны, и у нас тоже возникает желание посмеяться. И на этом выстроена вся схема лечения. Вот уже четыре года я работаю смехотерапевтом, и ко мне обращаются люди с тяжелыми депрессивными состояниями, психологическими травмами и иными расстройствами. Очень важно не путать смехотерапевта с пародистами и стендаперами, которые заставляют смеяться над чем-то или кем-то. Все это сарказм, а он в себе таит скрытую агрессию. Мы же смеемся без причины, просто задавая себе сами тему. Как говорит основатель йоги смеха Мадан Катария: «Мы смеемся не потому, что мы счастливы, а мы счастливы, потому что каждый день смеемся». Если хочешь быть счастливым, то начни симулировать счастье внутри себя, даже если ты в глубокой депрессии.

Русские мало смеются

— Как долго длится лечение смехотерапией?

— Одно занятие длится около часа. Мы смеемся разными способами, голосами и в разных манерах. За это время у присутствующих начинает меняться гормональный фон. В таком состоянии человек больше не способен принимать никаких негативных решений. Плохое уходит, и клиент наполняется позитивным настроем. Происходит обновление и даже перерождение. Вы спросите, почему? Сейчас объясню! Я проводил исследование и пришел к выводу, что в среднем люди в России в течение суток смеются пять раз. То есть средний смех взрослого человека длится максимум 15 секунд, учитывая то, что в сутках 86 400 секунд. То есть мы даже одной десятой процента суток не радуемся и не проявляем положительных эмоций.

А что вместо этого? Стресс, злость, ненависть, агрессия и страх. А мысли все же материальны. Но я хочу сказать, что, согласно методике ученого, лечить нужно не голову при негативных эмоциях, а тело. Изменив гормональный фон, понизив уровень кортизола и повысив уровень гормона счастья благодаря смеху, вы сможете достигнуть легкой эйфории, приподнятого настроения и настроитесь на правильный лад, чтобы уже в хорошем расположении духа принимать правильные, судьбоносные решения. Этот способ помог мне и миллионам людей, оказавшихся в кризисной эмоциональной ситуации, избавиться от негатива и управлять своими эмоциями с помощью смеха.

Рассмешить смерть

— Были ли случаи, когда смех спасал от смертельно опасной болезни?

— Есть целая наука, которая изучает влияние смеха на организм человека, называемая гелотологией. И она доказывает, что в истории были чудеса исцеления с помощью этой яркой эмоции. Самый знаменитый пример — случай, произошедший с американским журналистом Норманом Казинсом. Ему поставили ужасный диагноз — «анкилозирующий спондилоартрит». Прогноз медиков был еще драматичнее: болезнь поражает всю костную систему и вылечивается только в одном случае из пятисот. Казинс был потерян и потрясен. Перспектива умирать мучительной смертью его нисколько не радовала. Когда болезнь начала усиливать свое агрессивное воздействие и даже врачи записали пациента в список безнадежных, он вспомнил, что негативные эмоции быстрее разрушают иммунитет. Затем он, плюнув на все, просит его увезти подальше от больничных стен. Все равно помирать, как говорится. Но лучше это делать в хорошей атмосфере.

Он снимает отель, где его затем стали посещать сиделка и личный врач, и просит установить в номере огромный экран. Норман начинает смотреть самые оглушительные комедии. Его начинает радовать мысль о том, какую он провернул хитрую схему, и, просматривая один фильм за другим, он забывает о болезни. Итогом смехотерапии стало то, что однажды журналист встал с постели и смог снова ходить и управлять своим телом. Казинса считают человеком, который смог рассмешить саму смерть. Поэтому утверждение, что смех продлевает жизнь, — не просто банальная фраза. Нужно смеяться, чтобы жить.

— Как думаете, почему именно вам удалось победить на фестивале смеха?

— Потому что мне хотелось показать, что русские умеют смеяться. Все думают, что у нас нация угрюмая и злая. Теперь этот стереотип постепенно уходит в прошлое. Еще одна причина, которая помогла мне одержать победу, это желание заразить жюри своим смехом и своей эмоцией. Именно этого не хватило моим конкурентам — заразительности.

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