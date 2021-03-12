«Эй, Бобби, привет! Как дела, старина?»: актриса дубляжа Аниса Муртаева — о том, как зазвучать по-голливудски

Фото: instagram/anisamurtaeva

Актеры дубляжа — профессионалы, которые обычно не выходят из тени своих голливудских коллег, но дарят им неповторимое русское звучание. Недавно все кардинально поменялось: артисты закадровой озвучки опубликовали в Сети ролик, в котором заговорили интонациями Анджелины Джоли, Джонни Деппа, Скарлет Йоханссон. Видео «Дикторы озвучки в реальной жизни» оказалось вирусным, а четверо друзей стали звездами Рунета. Одной из участниц квартета является Аниса Муртаева. Она рассказала «Вечерней Москве» о любимой профессии и ее сложностях.

— Аниса, вы и ваши уже коллеги Дарья Блохина, Альберт Ибрагимов и Карен Арутюнов стали настоящими звездами. Кому пришла идея создать такой уникальный квартет?

— Все мы вкладывали свои усилия в это благое дело. Но, конечно, главным генератором идей является наш режиссер Карен Арутюнов. Он нас всех сплотил, руководил процессом и продолжает это делать. Мы записали несколько пробных роликов, разместили их в Сети, и они стали вирусными. Мы продолжаем работать над новыми выпусками. Надеюсь, что они тоже будут иметь успех.

Видео: instagram/anisamurtaeva

—С чем был связан выбор профессии?

— Еще в студенческие годы мы с друзьями записывали ролики, где пытались говорить как персонажи кино. Я и подумать не могла, что когда-нибудь это веселье превратится в серьезное занятие, от которого я буду получать огромное удовольствие. А вообще все мы в прошлом кавээнщики. Альберт, например, принимал участие в «Comedy Баттл», Карен — профессиональный комик стендапа. То есть наша доля в некоторой степени была предопределена еще задолго. Пародировать, юморить — это все то, что нам очень близко и интересно. Я с детства мечтала быть в творческой профессии: певицы, актрисы, музыканта. И смогла выразить себя именно через такой формат.

— Насколько сложно говорить «киношными» голосами?

— Манеру изображать киношное звучание или звучание по-голливудски я переняла при просмотре голливудских фильмов. Это в некоторой степени пародийный жанр. Я методом подражания наработала его, сама того не подозревая. Но мне кажется, что в этом мне помогла и школа сценической речи, которую я прошла в Северо-Кавказском государственном институте искусства. Без этой практики я бы не достигла этого шикарного звучания с придыханием, который мы так часто слышим при просмотре зарубежных фильмов. В вузе мне помогли разработать артикуляцию, поставить голос, научили правильному диафрагмальному дыханию.

— Но и самостоятельно тоже можно выработать «киношный» голос?

— Конечно, можно и самому это сделать. Сегодня столько роликов в интернете, где педагоги учат правильно ставить голос, правильно звучать, также много специалистов, которые помогут добиться нужного эффекта. Помогает громкое чтение книг, надувание шариков, что делает голос более открытым. Например, у меня есть близкий друг Мухамед Тлизамов. Вместе мы снимали инстасериал «Клара и Джозеф Переигрывающих». История о том, как муж и жена ходят по городу, попадают в разные жизненные ситуации и все время ищут своего сына Билли, который пропал. И вот Мухамед — это яркий пример, как самородок без каких-либо профессиональных навыков заговорил киношным голосом благодаря собственным усилиям.

— Есть ли у актеров дубляжа какие-то профессиональные запреты?

— Безусловно, любой вокалист или преподаватель по сценической речи и постановке голоса вам скажет, что лучше не есть продукты, которые могут оседать или царапать наши связки. Это орехи, шоколад, чипсы и даже газированная вода. Мы, конечно, едим эти вкусности, но не перед записью. Также запрещено перед дубляжом пить кофе или сладкий чай, поскольку они обезвоживают. Лучше заменить эти напитки теплой водичкой, это самое то перед записью.

— Когда заходите на озвучку, волнуетесь?

— Ой, это волнение присутствует каждый раз, кода ты стоишь у микрофона! И ты не понимаешь сам, почему ты трясешься. Такое впечатление, что это чувство никогда не пройдет. Но так длятся первые несколько минут, потом это волнение трансформируется в адреналин, появляется определенный нерв, который помогает лучше раскрыться и дает возможность хорошо выступить или записаться. Были случаи, когда голос дрожал или запиналась. В таких ситуациях нужно просто продышаться, перебороть страх и продолжить работу.

— Каких знаменитостей вы уже озвучили, а каким мечтаете подарить свой голос?

— Поскольку я только на старте, масштабных персонажей не было. Но сейчас наша команда работает над героями, которые известны широкой публике. Оглашать их имена по контракту мне, к сожалению, запрещено. В перспективе я бы очень хотела озвучивать Кэмерон Диаз, Анджелину Джоли, Кейт Уинслет. Но больше всего хочется говорить голосом одной из героинь «Секса в большом городе» — Кэрри Брэдшоу либо Саманты. Это сериал, который я давно смотрю, изучила все повадки и особенности актрис. В их голосах присутствует именно та харизма, которая мне очень близка.

Фото: instagram/anisamurtaeva

— Насколько голос персонажа и актера дубляжа должен быть похож? Ставится ли в принципе такая задача?

— Конечно, прежде чем озвучить героя на русском языке, нужно просмотреть фильм на оригинальном языке, а потом попытаться перевоплотиться в персонажа, которого ты озвучиваешь. Просто дать свой голос герою недостаточно. Ты должен вжиться в него, стать фактически его близнецом. И это очень важно — иначе персонаж получится постным. Нужно проработать дыхание и звучание, прослушать интонацию, как звучит, например, Джоли. Какие у нее особенности в речи и в подаче звуке. Методом копирования ее манер можно получить ее звучание.

— Сложно ли озвучивать детей?

— Интонацию можно повысить, понизить, сделать звучание более нежным, и вы получите голос маленькой девочки или мальчика. Например, из нашей команды Дарья Блохина умеет пародировать и сказочных героев, и бурундуков, и бабушек. У нее очень пластичный голос. Так смогут и другие люди, вопрос лишь в том, чтобы было желание этим заниматься.

— Нужно ли заучивать текст наизусть?

— Наизусть учить необязательно. Он у нас перед глазами на пюпитре. Достаточно посмотреть фильм или сериал, с которым ты будешь работать, чтобы понять суть и характер героя, вникнуть в то, что персонажи говорят. Этого достаточно, чтобы передать суть героя.

— Знать иностранные языки обязательно?

— Возможно, это как-то увеличивает шансы на то, чтобы лучше передать эмоции героя. Но на самом деле это вовсе необязательный критерий. Переводом занимаются специалисты. И если в репликах имеются какие-то сленговые особенности, свойственные именно культурной среде персонажа, то в скобках нам всегда делают пометки. Но для собственного образования знание английского будет большим плюсом.

— Были ли ситуации, когда вас узнавали по голосу или вы подтрунивали над кем-то?

— Естественно, я любила пранковать с таксистами. Мне нравилось во время поездки пародировать голос женщины из навигатора: «Через 200 метров поверните направо» (говорит с интонацией робота). Водители с удивленным взглядом сразу же оборачивались и смотрели на меня округлившимися глазами. После чего мы всегда с таксистами просто заливаемся от смеха. У него сразу настроение поднимается, да и у меня тоже. Это такой крутой энергетический обмен. Но сейчас многие так пранкуют, поэтому в последнее время таксисты спокойнее реагируют на подобные шалости.

— Голос какой знаменитости чаще всего просят спародировать друзья?

— Каждый раз запрос практически один и тот же — сказать что-нибудь именно киношным голосом. И я такая сразу: «Эй, Бобби, привет! Как дела, старина?» (говорит голосом персонажа). Реакция не дает себя долго ждать — моментально все начинают смеяться и просят продолжения.

— Насколько у вас прибыльная профессия, сколько вы зарабатываете?

— Как я ранее говорила, мы сейчас с компанией озвучиваем один французский сериал, и я до сих пор не получила ни копейки. Для меня это пока опыт и обучение у старших товарищей. Насколько я знаю, это абсолютно неприбыльная история. Прежде всего заработок, как и везде, зависит от того, насколько ты опытный актер, сколько лет в профессии. В целом же ценник очень скромный — для новичков это 5–10 тысяч рублей за озвучку одной полнометражки.

Фото: instagram/anisamurtaeva

— Что раздражает в профессии?

— Как-то раз мы озвучивали сериал и, к сожалению, мы его почему-то в итоге забросили. Это был дубляж, когда голос персонажа не слышен тебе, а необходимо попасть в липсинг, то есть голос персонажа и твой должны быть синхронны. Например, он говорит «А», ты обязан параллельно повторить. Должна быть cинхронизация губ с репликой и действием персонажа. Чтобы попасть в состояние героя иной раз приходится по 15–20 раз одну и ту же сцену перезаписывать. В итоге мы проторчали в студии больше десяти часов, чтобы выжать из себя нужную эмоцию и акценты. Вот такие нюансы очень выводят из равновесия, к тому же голос очень быстро садится.

— А как восстанавливаете его?

— Самый лучший способ — это поехать домой и поспать, выпить теплой водички с лимоном и медом или молока с маслом и медом, чтобы смягчить связки. У каждого свои рецепты, но они очень эффективные. Если же какая-то срочная ситуация, например, нужно сегодня сдать звук, а голос сел, необходимо взять часовую паузу и в этом промежутке помолчать, периодически попивая теплую воду.

— Уже думали о том, кого хотели бы озвучить в старости, когда голос обретет более грубое звучание?

— Сложный вопрос. Но на первом месте в этом списке стоит Мерил Стрип. Правда, я боюсь, что пока я состарюсь, ее уже не будет в живых. Еще одна моя страсть — это Дженнифер Энистон. Вот это актриса, с которой я хоть сейчас, хоть в старости готова работать. Обожаю сериал «Друзья» и всех его персонажей. Также мечтаю продублировать Кейт Уинслет и Риз Уизерспун.

— В каком жанре вы еще не попробовали себя?

— Я не так давно работала с чудесным диктором на «ВТБ-Арене», у которого внушительный стаж в профессии, в том числе в озвучивании мультфильмов. Он честно признался, что это самый потрясающий опыт в его жизни. Это не работа, а игра, ты просто кайфуешь от своего героя, абсолютно не устаешь, выходишь из студии с приподнятым настроением и заряженный, как будто просто веселился. Мне очень нравятся мультики «Лило и Стич», «Мулан», «Холодное сердце». И я с удовольствием поработала бы над их озвучкой и даже спела бы некоторые песни из этих картин.

— В одном из интервью вы сказали, что мечтали стать певицей.

— Да, очень хотела бы и музыкальную карьеру развивать. У меня есть уже свой небольшой проект «Рассекречивание вокала звезд» в «Инстаграме». Сейчас готовлю пародию на Леди Гагу, вернее, я буду раскрывать секреты ее пения. Леди Гага — это именно та певица, которая меня очень сильно мотивировала и вдохновляла. Кстати, недавно у меня вышел релиз песни «Потеряла друга». Очень хотелось бы выступать на сцене, это первый талант, который я в себе обнаружила. Моими ориентирами в этой сфере являются сильные вокалистки — Бейонсе, Кристина Агилера, Селин Дион. Раньше я думала, что чем громче ты поешь, тем лучше. Потом уже поняла, что так ты подрываешь свои связки. Теперь же перешла на тихое исполнение по стилю Ланы Дель Рей и Билли Айлиш. Есть в их голосах что-то магнетическое и завораживающее.

Фото: instagram/anisamurtaeva

— Кто из коллег по цеху является вашим авторитетом?

— Ольга Зубкова, которая является русским голосом Анджелины Джоли. У нее такой поставленный, завораживающий женский голос. Еще мне нравится работа Татьяны Шитовой, она подарила красивое звучание Скарлетт Йоханссон, Натали Портман и многим другим кинодивам.

— Над какими проектами трудитесь сейчас?

— Наша команда работает над собственным шоу. Суть проекта заключается в том, что мы озвучиваем популярные сцены из разных фильмов в импровизационном формате. Если проект будет удачным, то обязательно поедем в тур по городам России. Все должно получиться с огоньком и юмором, как мы любим.

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