Актеры дубляжа забавно озвучили свою поездку по ЦКАД

Фото: 360tv

Актеры дубляжа озвучили маршрут поездки по ЦКАД и выложили ролик в соцсети, сообщает издание «360».

Изучать новую дорогу и пародировать навигатор отправились Альберт Ибрагимов, Аниса Муртаева, Дарья Блохина и Карен Арутюнов. Свой маршрут актеры начали от развязки с Калужским шоссе. Всего в пути они провели почти четыре часа.

Поездка завершилась песнями на известные мотивы, в которые ребята добавили фразы из навигатора, включив туда веселые шутки. Актеры советуют жителям региона активно пользоваться Центральной кольцевой автодорогой.

Ранее продюсер и актер Сергей Нетиевский объяснил, почему КВН потерял былую популярность, пишет Nation news.

— Раньше не было столько средств персонализации юмора. Если сейчас можно сделать свой канал в социальных сетях или еще что-то, то раньше было несколько телеканалов, поэтому консистенция юмора была более плотной, — считает Нетиевский.

Продюсер уверен, что юмористического контента стало намного больше. Он изменился в соответствии с реалиями времени.

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