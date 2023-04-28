Незаконную реконструкцию торгового центра пресекли в Зеленограде

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, Зеленоград, Новокрюковская улица, 9 Карта всех событий

Сотрудники Госинспекции по недвижимости пресекли незаконную реконструкцию торгового центра в Зеленограде. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил начальник ведомства, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Двухэтажный торговый центр расположен в районе Крюково по адресу: улица Новокрюковская, дом 9. На момент обследования территории к зданию возводилась одноэтажная пристройка площадью 72 квадратных метра.

— Участок предоставлен организации в аренду только для эксплуатации здания под торговые цели, общественное питание и бытовые услуги. Однако арендатор, нарушив условия договора, приступил к реконструкции торгового комплекса и на месте ранее существующего пандуса стал самовольно возводить пристройку, — рассказал Бобров.

На данный момент незаконное строительство пресекли, а пристройку демонтировали силами Госинспекции по недвижимости.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.