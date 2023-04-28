Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Незаконную реконструкцию торгового центра пресекли в Зеленограде

Лейла Алиева
Город
Незаконную реконструкцию торгового центра пресекли в Зеленограде
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, Зеленоград, Новокрюковская улица, 9 Карта всех событий

Сотрудники Госинспекции по недвижимости пресекли незаконную реконструкцию торгового центра в Зеленограде. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил начальник ведомства, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Двухэтажный торговый центр расположен в районе Крюково по адресу: улица Новокрюковская, дом 9. На момент обследования территории к зданию возводилась одноэтажная пристройка площадью 72 квадратных метра.

— Участок предоставлен организации в аренду только для эксплуатации здания под торговые цели, общественное питание и бытовые услуги. Однако арендатор, нарушив условия договора, приступил к реконструкции торгового комплекса и на месте ранее существующего пандуса стал самовольно возводить пристройку, — рассказал Бобров.

На данный момент незаконное строительство пресекли, а пристройку демонтировали силами Госинспекции по недвижимости.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Реконструкция Зеленоград Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Как за 10 лет изменилась станция скорой медицинской помощи имени Пучкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Едином Боге

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Все мнения
О проекте