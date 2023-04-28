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МЧС организует проверки противопожарной безопасности в Нижегородской области

Ирина Игнатенко
Общество
МЧС организует проверки противопожарной безопасности в Нижегородской области
Фото: pexels.com/Skitterphoto

Мобильные бригады будут проводить проверки в парках, лесных массивах и зеленых зонах населенных пунктов в Нижегородской области с 1 по 9 мая. Об этом NewsNN рассказал глава управления пожарного надзора ГУ МЧС в регионе Сергей Лягин.

Он отметил, что подобные проверки проходят на регулярной основе и в непраздничные дни, но с 1 по 9 мая мониторинг будет усилен, так как необходимо контролировать отдыхающих граждан. Особое внимание будет уделено зонам, где разрешено жарить шашлык.

В проверках будет задействовано более 180 человек.

Если бригада обнаружит граждан, нарушающих правила пожарной безопасности, то в отношении таковых будут составлены протоколы.

Эксперты предупреждают: собираясь жарить шашлыки на природе, обязательно уточните, разрешено ли использованием мангала в том месте, куда вы направляетесь. Нельзя разводить огонь во дворах многоквартирных домов, около гаражей и в поле, передает Общественная Служба Новостей.

Россияне имеют право жарить шашлык на дачных участках исключительно при соблюдении ряда норм и правил. Так, необходимо учитывать силу ветра и расстояние до ближайших строений. В случае серьезных нарушений человека могут оштрафовать или даже отправить за решетку. Об этом «Вечерней Москве» рассказала адвокат Елена Пономарева.

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