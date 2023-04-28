Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе на западе Москвы

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Москва, Университетский проспект, 23к1 Карта всех событий

На западе Москвы автомобиль сбил человека на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 28 апреля.

ДТП произошло на Университетском проспекте в районе дома 23, корпус 1. Человек пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент его сбила машина.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», движение в районе аварии не затруднено.

Другая авария произошла недавно в деревне Ясенки. Иномарка насмерть сбила женщину, которая пересекала пешеходный переход. Трагедия попала на видео. По данному факту проводится процессуальная проверка.