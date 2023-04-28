Андрей Бочкарев: В Академическом районе появится бизнес-центр площадью 74 тысячи квадратных метров

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Москва, улица Вавилова, вл11 Карта всех событий

В Академическом районе столицы построят бизнес-центр площадью 74 тысячи квадратных метров. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Новый бизнес-центр возведут на первой линии улицы Вавилова, владение 11, вблизи станции метро «Ленинский проспект» и МЦК «Площадь Гагарина». Реализация объекта позволит создать в районе 6400 новых рабочих мест, — рассказал Андрей Бочкарев.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, бизнес-центр будет состоять из двух зданий высотой в 12 и 23 этажа, объединенных двухуровневым стилобатом.

В свою очередь председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что помимо офисной части в бизнес-центре построят рестораны с летними верандами, кафе, столовую для резидентов и торговые помещения для размещения бытовых и сервисных служб.

Недавно специалисты завершили разработку котлована, на месте которого будет возведено здание бизнес-центра в районе Хорошево-Мневники. Объект строится в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. После ввода объекта в эксплуатацию здесь будет создано почти 1,7 тысячи рабочих мест.