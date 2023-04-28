Собянин открыл обновленный Южный речной вокзал

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Москва, Южный речной вокзал Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Южный речной вокзал после реконструкции. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщило агентство городских новостей «Москва».

— Мы не так давно отреставрировали Северный речной вокзал, который находился в руинированном состоянии очень много лет, и теперь это, конечно, одна из самых привлекательных точек Москвы: и парк, который к нему прилегает, и набережная, и судоходство. И вот дошла очередь до Южного порта, — сказал мэр.

По словам главы города, в ходе реконструкции специалисты очистили акваторию, сделали хорошую набережную и пешеходные маршруты, а также благоустроили территорию.

В свою очередь заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов добавил, что первый круизный теплоход придет на Южный речной вокзал в следующую пятницу, 5 мая, передает агентство.

В Москве 24 апреля открылся летний сезон речной навигации. Водный транспорт активно развивается и уже сейчас позволяет москвичам не только перемещаться по городу, но и отправляться в путешествия по России. О новых речных маршрутах, круизных направлениях из столицы и многом другом — в материале «Вечерней Москвы».