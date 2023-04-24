Речной сезон в Москве: новые маршруты, вокзалы и круизные направления в 2023 году

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Москве 24 апреля открылся летний сезон речной навигации. Водный транспорт активно развивается и уже сейчас позволяет москвичам не только перемещаться по городу, но и отправляться в путешествия по России. О новых речных маршрутах, круизных направлениях из столицы и многом другом — в материале «Вечерней Москвы».

Сколько длится летний речной сезон в Москве

Пассажирская навигация по Москве-реке в 2023 году возобновит работу 24 апреля. Жители столицы смогут отправиться на речную прогулку с 44 городских причалов. На данный момент их готовят к открытию навигации.

Закрытие летнего сезона речной навигации обычно приходится на конец осени. Так, в прошлом году это произошло 16 ноября.

Какие новые маршруты откроются в 2023 году

В 2023 году в столице обновили сеть речных маршрутов. В нее включили 10 основных экскурсионных прогулок. А также добавили один маршрут-переправу Северный речной вокзал — Захарково.

Кроме того, в этом году планируется поэтапный запуск еще двух речных маршрутов:

Парк «Фили» — Киевский;

Автозаводский мост — Печатники.

Речные вокзалы и причалы Москвы

В столице есть два речных вокзала — Северный и Южный, а также 44 городских причала.

Северный речной вокзал

Северный речной вокзал является одним из любимых мест отдыха москвичей. Его реконструировали и открыли ко Дню города в 2020 году. Теперь он ежедневно радует гостей богатой инфраструктурой и интересными мероприятиями.

Проект реставрации Северного речного вокзала предусматривал возрождение его исторической роли. Его реконструкция длилась два года. Большинство деталей удалось отреставрировать, а утраченные части восстановили по фотографиям.

От Северного речного вокзала можно отправиться в путешествие в 38 городов России. Среди них — Казань, Самара, Астрахань, Нижний Новгород, Ярославль и Тверь.

Южный речной вокзал

Открытие Южного речного вокзала запланировано на весну этого года. После того как это произойдет, завершится формирование речной навигации столицы. Суда смогут отправляться сразу из двух точек Москвы.

В трехэтажном здании речного вокзала можно будет посетить кафе, медиазал, выставочные павильоны, ресторан и детскую зону. Кроме того, москвичи и гости столицы смогу подняться на открытую крышу и полюбоваться видами на Москву-реку и корабли.

Как можно пользоваться речным транспортом

Водный транспорт можно использовать для речных прогулок. Их можно совмещать с просмотром главных достопримечательностей города.

Также такой вид транспорта позволяет отправиться в мини-путешествие в Подмосковье. А для длительных круизных поездок предусмотрены маршруты по России. Например, в большие путешествия можно отправиться на теплоходах: «Григорий Пирогов», «Родная Русь», «Андрей Рублев», «Мустай Карим», «Ленин».

Кроме того, водный транспорт можно использовать по его прямому назначению, чтобы добраться из пункта А в пункт Б. Ниже приведена схема речных маршрутов столицы.

Фрагмент схемы маршрутов речного транспорта Москвы / Фото: Дептранс Москвы

Речные круизы из Москвы

В беседе с «ВМ» генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский отметил, что наибольшая часть круизных маршрутов по России начинается в столице.

По его словам, Москва является самым востребованным портом отправления. Сетка маршрутов довольно широка. Условно все речные маршруты с отправлением из Москвы можно разделить на три группы:

— центральные — до Твери и Углича (2–3 дня); по городам Золотого кольца — Ярославль, Рыбинск, Кострома, Плес и другие (4–6 дней); до Нижнего Новгорода, Самары и Казани (около 10 дней);

— северные — до Санкт-Петербурга или до Соловецких островов (7–14 дней);

— южные — до Астрахани и Ростова-на-Дону (до 23 дней).

Кроме того, можно отправиться в путешествие в Подмосковье. Например, на пляж «Бухта радости». Проезд стоит 1000 рублей для взрослых и 500 рублей для детей.