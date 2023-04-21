Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Летняя навигация по Москве-реке начнется 24 апреля

Евгений Силаев
Город
Летняя навигация по Москве-реке начнется 24 апреля
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Новый сезон летней навигации по Москве-реке технически начнется 24 апреля. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

— 24 апреля технически откроется навигация по Москве через шлюзы канала имени Москвы. 29 апреля — торжественная церемония открытия круизной навигации на Северном речном вокзале, — рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в летние месяцы в Москве запустят первый речной маршрут общественного электротранспорта. Первый путь проложат от парка Фили до Киевского вокзала. По нему будут ходить около 10 электросудов.

Всего запланированы два маршрута регулярного речного транспорта: от парка Фили до Киевского вокзала и от Автозаводского моста до Печатников. Ожидается, что полностью пассажирский флот будет укомплектован к 2024 году.

Планируется, что в новом навигационном сезоне Северный и Южный речные вокзалы примут и отправят около двух тысяч круизных теплоходов в другие города. На текущий момент специалистами составляется расписание регулярных речных маршрутов.

Транспорт Москва-река Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Все мнения
О проекте