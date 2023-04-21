Летняя навигация по Москве-реке начнется 24 апреля

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Новый сезон летней навигации по Москве-реке технически начнется 24 апреля. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

— 24 апреля технически откроется навигация по Москве через шлюзы канала имени Москвы. 29 апреля — торжественная церемония открытия круизной навигации на Северном речном вокзале, — рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в летние месяцы в Москве запустят первый речной маршрут общественного электротранспорта. Первый путь проложат от парка Фили до Киевского вокзала. По нему будут ходить около 10 электросудов.

Всего запланированы два маршрута регулярного речного транспорта: от парка Фили до Киевского вокзала и от Автозаводского моста до Печатников. Ожидается, что полностью пассажирский флот будет укомплектован к 2024 году.

Планируется, что в новом навигационном сезоне Северный и Южный речные вокзалы примут и отправят около двух тысяч круизных теплоходов в другие города. На текущий момент специалистами составляется расписание регулярных речных маршрутов.