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Речные электросуда запустят по Москве-реке летом

Полина Пашкина
Город
Речные электросуда запустят по Москве-реке летом
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Москва, причал Парк Фили Карта всех событий

В летние месяцы в Москве запустят первый речной маршрут общественного электротранспорта. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Первый маршрут проложат от парка Фили до Киевского вокзала. На нем будут ходить около 10 электросудов.

— Речной общественный электротранспорт частично производится в Санкт-Петербурге. Поэтому после открытия речной навигации их нужно будет доставить в Москву. На первом маршруте, который запустим, будут курсировать порядка 10 судов, — приводит слова Ликсутова ТАСС.

Планируется, что в дальнейшем речной пассажирский транспорт будет работать круглогодично. В нем будут действовать городские тарифы для оплаты проезда — карты «Тройка», социальные карты, льготы, биометрическая оплата.

На данный момент запланированы два маршрута регулярного речного транспорта: от парка Фили до Киевского вокала и от Автозаводского моста до Печатников.

Ожидается, что полностью пассажирский флот будет укомплектован к 2024 году.

По итогам сезона зимней навигации речным транспортом Москвы воспользовались более 110 тысяч человек.

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