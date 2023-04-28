Телефонные мошенники украли у московской пенсионерки два миллиона рублей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

На востоке столицы телефонные мошенники украли у пожилой женщины два миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в пятницу, 28 апреля.

По его словам, 84-летней пенсионерке, живущей на Вешняковской улице, позвонила неизвестная и представилась ее внучкой. Девушка сообщила, что стала виновницей серьезного ДТП, в связи с чем ей понадобился миллион рублей, чтобы избежать уголовной ответственности. Пенсионерка поверила аферистке и передала необходимую сумму приехавшему к ней домой таксисту.

Затем злоумышленница сообщила, что денег не хватило и у нее требуют еще столько же. Тогда потерпевшая передала второму курьеру еще один миллион рублей. Только после этого жительница Москвы связалась с родственниками и поняла, что ее обманули. Пенсионерка обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Правоохранительные органы задержали в Балашихе двух подозреваемых. Ими оказались гости столицы в возрасте 21 и 22 лет. Они забрали у ничего не подозревающих таксистов деньги пенсионерки и перевели их своим подельникам, оставив себе только 200 тысяч рублей.

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Фигурантов заключили под стражу. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Полиция разыскивает их подельников.

Другую мошенницу задержали подмосковные полицейские в Ижевске. 48-летняя уроженка Удмуртской Республики «помогла» жительнице Московской области снять порчу, взяв за это два с половиной миллиона рублей.