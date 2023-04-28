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Репетиция парада Победы — 2023: все перекрытия в Москве

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Репетиция парада Победы — 2023: все перекрытия в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В этом году в столице пройдет несколько репетиций парада, который посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Где будут временные дорожные перекрытия и ограничения — в материале «Вечерней Москвы».

Даты репетиции парада Победы в Москве

Парад Победы состоится в Москве 9 мая. Традиционно он начнется в 10 часов утра на Красной площади. Как ожидается, в нем примут участие десять тысяч человек и 125 единиц техники.

В День Победы в Москве будут проходить концерты, встречи с ветеранами и другие памятные мероприятия. Вечером 9 мая в столице прогремит праздничный салют.

До 9 мая состоится несколько репетиций парада на Красной площади, также военная техника пройдет по московским улицам.

Репетиции парада Победы запланированы на:

  • 29 апреля;
  • 4 мая — с 21:00 (улицы перекроют с 17:30);
  • 7 мая — генеральная репетиция парада Победы в 10:00 (перекрытие улиц — с 05:30).

Какие улицы перекроют в Москве

Красная площадь закрыта для посетителей с 27 апреля по 10 мая. Кроме того, до 15 мая закрыт Мавзолей Ленина.

Также в Москве закроют участок Моховой улицы, Тверскую улицу до Садового кольца, Большую Никитскую улицу и 1-ю Тверскую-Ямскую от Садового кольца до улицы Гашека. Их перекроют вечером 29 апреля и 4 мая, в утренние часы 7 и 9 мая.

Кроме того, будут перекрыты Тверская улица от Моховой улицы до Тверского бульвара и участок Тверской от Большой Бронной до Большой Садовой улиц. 1-я Тверская-Ямская улица будет закрыта от Большой Садовой до улицы Гашека, Моховая — от Воздвиженки до Тверской, это же касается участка Оружейного переулка, Театрального проезда и улицы Охотный Ряд.

Частично перекроют Новую площадь, Кремлевскую, Москворецкую, Котельническую и Гончарную набережные, Китайгородской проезд, Большой и Малый Москворецкие мосты.

Движение транспорта перекроют 4 мая с 17:30 и 7 мая с 05:30 до окончания мероприятия.

Участки дороги в районе Страстного и Тверского бульваров, а также Путинковского переулка будут недоступны:

  • 4 мая с 22:00;
  • 7 мая с 10:00.

Доступ к этим участкам откроется после окончания мероприятия.

Большой и Малый Каменные мосты, улица Серафимовича, Моховая улица от Боровицкой площади до Воздвиженки, улица Большая Полянка в районе от Малого Каменного моста до Якиманского проезда, улица Воздвиженка, Новый Арбат и Новинский бульвар будут закрыты 4 мая с 23:30 и 7 мая с 10:00.

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