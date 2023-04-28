Лжесоцработница украла у семи столичных пенсионеров 400 тысяч рублей

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Лжесоцработница украла у семерых столичных пенсионеров более 400 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в пятницу, 28 апреля.

По его словам, аферистка позвонила 85-летней пенсионерке и представилась сотрудницей соцзащиты. Она сообщила, что пожилой москвичке полагается продуктовый набор на сумму 30 тысяч рублей или его денежный эквивалент.

Чтобы получить выплату, по словам преступницы, нужно было оплатить пошлину в размере 10 тысяч рублей. Женщина поверила мошеннице и трижды перевела той требуемую сумму, так как аферистка каждый раз говорила, что платеж не прошел. Позже пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемую задержали в Карачаево-Черкесской Республике. Ею оказалась 38-летняя местная жительница.

Позже выяснилось, что она причастна еще к шести кражам у пенсионеров. У других пожилых людей женщина выпытывала номера карт и пароли от личных кабинетов, после чего переводила деньги со счетов пострадавших на свой.

Суммарный ущерб от ее деятельности превысил 400 тысяч рублей. При обыске в ее квартире были найдены базы данных пенсионеров из Москвы, сим-карты, мобильные телефоны и наличные. Примечательно, что злоумышленница вернула 85-летней пенсионерке украденное.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По факту преступлений были возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Кража». Фигурантку заключили под стражу. Полиция проверяет ее причастность к аналогичным преступлениям.

Других мошенников полиция задержала в столице. Аферисты украли у пенсионерки два миллиона рублей.