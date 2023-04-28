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Гладков: Шебекинский городской округ Белгородской области подвергся массовой атаке дронов

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Гладков: Шебекинский городской округ Белгородской области подвергся массовой атаке дронов
Фото: belregion.ru

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины подвергли массовому обстрелу Шебекинский городской округ.

По словам губернатора, в результате атаки пострадавшие выявлены не были. Значительных разрушений объектов также не зафиксировано, однако повредились линии электропередачи.

В ближайшее время на место происшествия прибудут аварийные бригады для восстановления ЛЭП. Кроме того, в населенном пункте Муром на частный жилой дом с парашюта упал снаряд.

По итогу этого инцидента никто не пострадал. На данный момент участок оцеплен, а прибывшая следственная группа уже приступила к работе, написал Гладков в Telegram-канале.

ВСУ также регулярно обстреливают другой приграничный регион — Курскую область. 22 апреля украинские солдаты подвергли обстрелу Рыльский район. Без электричества тогда остались деревня Обеста, а также села Локоть и Новоивановка.

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