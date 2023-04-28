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Внешний аккумулятор взорвался в портфеле школьницы во время урока на севере Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Внешний аккумулятор взорвался в портфеле школьницы во время урока на севере Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Москва, 5-я улица Ямского Поля, 28 Карта всех событий

На севере Москвы во время урока в школе в рюкзаке ученицы взорвался внешний аккумулятор. Об этом стало известно в пятницу, 28 апреля.

Инцидент произошел в учебном заведении на 5-й улице Ямского поля. Во время урока математики в рюкзаке школьницы раздался громкий хлопок, после чего сумка начала гореть. Ребенок успел достать только мобильный телефон, остальные вещи сгорели.

Как сообщил РЕН ТВ, возгорание ликвидировала учительница, которая воспользовалась огнетушителем. В результате инцидента никто не пострадал, занятия в школе продолжились в штатном режиме.

Другой пожар в учебном заведении произошел в Йошкар-Оле. Горела крыша местного интерната. Огонь распространился на площади 250 квадратных метров.

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