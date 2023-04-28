В России вводится пожизненное лишение свободы за госизмену

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит пожизненное лишение свободы за государственную измену и ужесточает ответственность за терроризм. Соответствующий документ был опубликован в пятницу, 28 апреля.

До внесения поправок в статью УК РФ за госизмену тюремное заключение ограничивалось 20 годами.

По статье «Террористический акт» максимальный срок был увеличен с 15 до 20 лет лишения свободы. А за совершение акта международного терроризма теперь наказание составит от 12 лет до пожизненного лишения свободы, однако ранее ограничивалось десятью.

Усиливается наказание и за участие в террористическом сообществе. Злоумышленникам будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы. До поправок за подобное преступление могли лишить свободы сроком от 5 до 10 лет, передает ТАСС.

18 апреля Государственная дума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении пожизненного лишения свободы за государственную измену. На данный момент по этой статье можно осудить человека максимум на 20 лет лишения свободы.

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