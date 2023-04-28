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FT: ЕС может ввести ограничения против реэкспортирующих в Россию санкционные товары стран

Евгений Силаев
В мире
FT: ЕС может ввести ограничения против реэкспортирующих в Россию санкционные товары стран
Фото: shutterstock

Европейский союз (ЕС) может ввести ограничения против стран, занимающихся реэкспортом санкционных товаров в Россию. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщила британская газета Financial Times.

По информации издания, Еврокомиссия (ЕК) изучает юридические механизмы по введению запрета поставок ряда товаров в некоторые страны. Организация опасается, что через третьи государства в Россию могут попадать товары и технологии, в том числе используемые в военных целях.

Отмечается, что подобная идея появилась на прошлой неделе, в процессе работы над 11-м пакетом санкций против России. Согласно задумке, этот шаг поможет «закрыть лазейки» в давлении на Москву, передает FT.

В Евросоюзе считают, что с новыми санкциями в отношении России «покончено» — если ограничительных мер станет больше, расти будет и список исключений из них. По данным Financial Times, многие чиновники признают, что незатронутые сферы российской экономики производят жизненно важные услуги или продукты для части европейских государств, поэтому на их ограничение будет наложено вето.

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