МТС разъяснил изменившиеся условия раздачи интернета

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Новые условия раздачи интернета в 50 гигабайт с мобильных устройств затронут лишь некоторые тарифы. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в пресс-службе МТС.

Отмечается, что на тарифах «Для ноутбука» и «Для ноутбука мини» раздача интернета останется безлимитной. Аналогичные условия будут действовать в подписке «МТС доступ» и линейке «Семейный доступ».

— Новые условия раздачи в 50 гигабайт коснутся ряда архивных тарифов с безлимитным интернетом и позволят более выгодно раздавать трафик, — рассказали в МТС.

Отмечается, что в тарифе «Smart безлимитище 052016» и раньше можно было раздавать 50 гигабайт. В то же время в архивном «Тарифище 082018» существовало ограничение в шесть гигабайт, передает ТАСС.

Газета «Ведомости» сообщила, что МТС собирается взимать дополнительную плату с абонентов за раздачу интернета с телефона. Отмечалось, что изменения вступят в силу 4 мая.

В конце марта МТС заменило яйцо на логотипе красным квадратом с тремя буквами М, Т и С по периметру. Отмечается, что слоган компании «Быть лучше каждый день» останется прежним. Оператор связи также планирует изменить свое позиционирование на рынке в пользу экосистемы.