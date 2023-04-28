Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

МТС разъяснил изменившиеся условия раздачи интернета

Евгений Силаев
Общество
МТС разъяснил изменившиеся условия раздачи интернета
Фото: shutterstock

Новые условия раздачи интернета в 50 гигабайт с мобильных устройств затронут лишь некоторые тарифы. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в пресс-службе МТС.

Отмечается, что на тарифах «Для ноутбука» и «Для ноутбука мини» раздача интернета останется безлимитной. Аналогичные условия будут действовать в подписке «МТС доступ» и линейке «Семейный доступ».

— Новые условия раздачи в 50 гигабайт коснутся ряда архивных тарифов с безлимитным интернетом и позволят более выгодно раздавать трафик, — рассказали в МТС.

Отмечается, что в тарифе «Smart безлимитище 052016» и раньше можно было раздавать 50 гигабайт. В то же время в архивном «Тарифище 082018» существовало ограничение в шесть гигабайт, передает ТАСС.

Газета «Ведомости» сообщила, что МТС собирается взимать дополнительную плату с абонентов за раздачу интернета с телефона. Отмечалось, что изменения вступят в силу 4 мая.

В конце марта МТС заменило яйцо на логотипе красным квадратом с тремя буквами М, Т и С по периметру. Отмечается, что слоган компании «Быть лучше каждый день» останется прежним. Оператор связи также планирует изменить свое позиционирование на рынке в пользу экосистемы.

Сотовая связь МТС Интернет Тарифы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Как за 10 лет изменилась станция скорой медицинской помощи имени Пучкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Едином Боге

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Все мнения
О проекте