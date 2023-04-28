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Собянин рассказал, какие цветы будут украшать столицу в этом году

Евгений Жуков
Город
Собянин рассказал, какие цветы будут украшать столицу в этом году
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что специалисты приступили к оформлению городских цветников.

— Уже к майским праздникам высадят почти пять миллионов рассады виолы. Также распустятся около 15 миллионов тюльпанов, им на смену придут петунии, бегонии и другие однолетники, а затем высадят и многолетники, — сообщил глава города.

Он также рассказал, что на самые масштабные и наиболее яркие цветники жители столицы могут посмотреть, например, в Парке Победы на Поклонной горе, где растут 360 тысяч цветов в виде российского триколора.

Кроме того, на Манежной площади специалисты оформили композицию в виде восточных орнаментов-арабесок: свыше 50 тысяч цветов высажены в форме сложных геометрических фигур.

Благодаря поэтапной высадке цветы будут радовать москвичей до поздней осени. Выращивание и посадка растений ведутся с применением новых технологий. В общей сложности в 2023 году столицу украсят более 56 миллионов цветов 150 видов, написал Собянин в Telegram-канале.

Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В этом весеннем сезоне на территории ВДНХ распустится более 60 различных сортов луковичных растений, а всего расцветет более миллиона многолетних и однолетних цветов. Первыми зацвели 42 разновидности тюльпанов.

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