Полиция задержала закладчика героина на юге Москвы

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

На юге столицы сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в незаконном сбыте героина. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮАО в пятницу, 28 апреля.

20-летнего злоумышленника задержали на Каширском шоссе в результате отработки оперативной информации. При нем обнаружили 30 свертков с неизвестным веществом общей массой более 68 граммов. Экспертиза показала, что как минимум часть изъятого являлась героином.

Также при осмотре места происшествия обнаружили еще один сверток с тем же наркотиком.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Фигуранта заключили под стражу.

Другая история, связанная с запрещенными веществами, произошла в Шатурском районе Подмосковья. Полиция ликвидировала лабораторию по производству наркотиков и изъяла у ее организаторов 83 килограмма мефедрона.