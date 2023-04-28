Путин подписал закон об увеличении налоговых вычетов на образование и лечение

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении налоговых вычетов по тратам на образование, лечение и покупку лекарств. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 28 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, сумма максимального налогового вычета на обучение детей увеличится более чем в два раза, а именно с 50 до 110 тысяч рублей. Кроме того, максимальная сумма вычета на собственное обучение и лечение увеличится со 120 до 150 тысяч рублей.

Также вводится повышающий коэффициент 1,5 для учета расходов на покупку отечественного высокотехнологичного оборудования. Перечень продукции утвержден правительством. Закон вступает в силу 1 января 2024 года, говорится в тексте документа.

25 апреля газета «Ведомости» сообщила о том, что в Министерстве финансов Российской Федерации обсуждают возможность обложения НДФЛ доходов российских блогеров, которые работают за рубежом и пользуются иностранными площадками. Речь идет в том числе о платформе YouTube.