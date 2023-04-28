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Пожар произошел в квартире жилого дома на севере Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Пожар произошел в квартире жилого дома на севере Москвы
Фото: АГН Москва
Москва, Ленинградское шоссе, 37к1 Карта всех событий

На севере столицы в квартире жилого дома произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу в пятницу, 28 апреля.

По данным ведомства, загорелись личные вещи и мебель в шестикомнатной квартире на третьем этаже дома № 37, корпус 1, на Ленинградском шоссе. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Местные жители эвакуировались до прибытия пожарных. В 18:15 возгорание было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало.

Другой пожар произошел в школе на севере столицы. Во время урока математики в рюкзаке у ученицы взорвался внешний аккумулятор. Возгорание ликвидировано учительницей, которая грамотно воспользовалась огнетушителем.

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