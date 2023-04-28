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Агент игрока сборной России Оздоева назвал причины срыва трансфера в «Лилль»

Евгений Силаев
Спорт
Агент игрока сборной России Оздоева назвал причины срыва трансфера в «Лилль»
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Трансфер игрока сборной России Магомеда Оздоева во французский «Лилль» сорвался из-за событий в мире. Об этом в пятницу, 28 апреля, рассказал агент игрока Анзор Гаргаев в интервью Metaratings.

По его словам, в 2022 голу французский клуб предметно интересовался Оздоевым. На связь с агентом даже вышел спортивный директор «Лилля». Однако затем началась специальная военная операция на Украине.

— Они давали ему хорошие условия. Однако когда все это началось, пошла дискриминация, они сразу заявили, что теперь это невозможно. Но нужно отдать должное французской стороне, что они честно признались. Была такая формулировка: даже если мы подпишем контракт, он может не получить рабочую визу, — рассказал Гаргаев.

В июле того же года Оздоев перешел в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк». За новую команду он сыграл 25 матчей и забил пять голов.

Бывший футболист сборной России Марио Фернандес 21 апреля расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом». Отмечается, что соглашение было расторгнуто по просьбе футболиста из-за личных обстоятельств. Согласно договоренности, бразильский клуб получит компенсацию за прекращение действия контракта.

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