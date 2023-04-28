Расписание поездов Ленинградского направления ОЖД изменится с 29 апреля

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С 29 по 30 апреля изменится расписание поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД). Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В частности, часть поездов и остановок будет отменена. Кроме того, составы будут следовать с увеличенными интервалами.

Отмечается, что ограничения связаны с модернизацией станции Крюково в Зеленограде. Работы проводятся в рамках подготовки к запуску третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3), пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С 02:10 2 мая до 02:10 10 мая изменится расписание движения поездов на восточном участке будущего МЦД-4. В частности, на участке Нижегородская-Железнодорожная будет увеличен интервал между поездами до 20 минут, в том числе в пиковые часы.

Другие изменения на восточном участке будущего МЦД-4 будут действовать с 10:00 29 апреля по 02:30 30 апреля. В частности, с 10:30 до 13:30 на участке Реутов — Железнодорожная прекратится движение поездов в сторону Москвы, а с 11:00 до 13:00 — в обоих направлениях. Кроме того, интервал между поездами на участке Реутов — Курский вокзал будет увеличен до 40 минут.