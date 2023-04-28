Украинская беженка оголилась в эфире британского шоу

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Беженка из Украины, 22-летняя Мария, приняла участие в британском телешоу Naked Attraction, в котором необходимо оголяться ради знакомства и свидания.

— В Украине все так увлечены сексом, и я могу легко найти свидание. Здесь мне кажется, что люди просто слишком устали для секса, — рассказала Мария в эфире шоу, чьи слова приводит газета Bristol Post.

Женщина призналась, что переехала в Великобританию из-за страха за собственную жизнь. Она подробно рассказала о своем бегстве через Европу.

В ходе шоу Марии предоставили выбор из шести кандидатов. Среди них были мужчины, женщины и небинарные личности. В результате девушка выбрала «кандидата по имени Шесть» и провела с ним ночь в отеле.

Западные СМИ периодически рассказывают о проблемах с украинскими беженцами в разных европейских странах. Так, недавно издание Daily Mail сообщило, что британцы требуют ужесточения проверки мигрантов с Украины после того, как тех начали уличать в воровстве и мошенничестве. «Вечерняя Москва» вспомнила, в каких случаях европейцы возмущались поведением украинцев, и попыталась понять, как на самом деле в Европе относятся к беженцам с Украины.