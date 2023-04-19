«Нагрузка на социум»: как в Европе на самом деле относятся к беженцам с Украины

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Западные СМИ периодически рассказывают о проблемах с украинскими беженцами в разных европейских странах. Так, недавно издание Daily Mail сообщило, что британцы требуют ужесточения проверки мигрантов с Украины после того, как тех начали уличать в воровстве и мошенничестве. «Вечерняя Москва» вспоминала, в каких случаях европейцы возмущались поведением украинцев, и попыталась понять, как на самом деле в Европе относятся к беженцам с Украины.

Уводят чужих мужей и разрушают семьи

Как пишет Daily Mail, украинские беженцы не только нарушают порядок, но еще и злоупотребляют различными льготами. В частности, британцы, принявшие беженцев в своих домах, пожаловались на то, что они вынуждены тратить личные средства на проживание украинцев. Дело в том, что беженцы расходуют выделенные британским правительством деньги на личные нужды. Кроме того, Эмма Нисигаки, предоставлявшая беженцам жилье по программе «Дома для Украины», заявила, что знает десятки случаев, касающихся романов между британскими женатыми мужчинами и украинками, которые селились у них в квартирах.

Подобное случается далеко не в первый раз и не только в Англии. Французы, которые поселили у себя беженцев, тоже жаловались на изнурение. Одну из таких историй приводит Le Figaro. Собеседник издания рассказал, что из-за беженцев отказался от семейной и общественной жизни. По его словам, беженцы требуют слишком много внимания: их нужно сопровождать в поездках, покупать им продукты и вещи, из-за чего не остается времени даже на сон.

Об аналогичных проблемах говорила жительница Франции, у которой поселились украинка и трое ее детей. Изначально женщина рассчитывала, что сможет получить достаточно помощи от государственных служб. Но в итоге ее практически не предоставляют. Француженка заявила, что теперь не может добиться интимной обстановки в своем жилье. А из-за украинских мигрантов у нее «отсутствует семейная жизнь».

В Германии украинские беженцы злоупотребляют помощью благотворительных организаций. Сотрудница такого учреждения из Веймара по имени Штеффи рассказала изданию MDR, что украинцы постоянно чем-то недовольны и открыто хамят сотрудникам. По словам женщины, с беженцами из Сирии такой проблемы не возникало. Из-за этого у нее появляется стойкое желание прекратить помощь нуждающимся. Еще Штеффи отметила, что украинские беженцы нередко требуют у нее строго определенные продукты. В списке таких пожеланий иногда встречаются дорогие крафтовые сыры, креветки и черная икра.

Проявляют агрессию в отношении русских

По словам польского активиста Марчина Миколаека, украинские беженцы ведут себя так, «будто бы им все должны». В пример он привел историю, когда украинская беженка вступила в диалог с польским мужчиной, продававшим компьютер. Ссылаясь на пятерых детей и ушедшего на фронт мужа, женщина требовала отдать компьютер даром, так как он нужен ей и детям для учебы и выживания. После получения отказа украинка обругала продавца нецензурными словами.

Кроме того, по словам активиста, украинцы регулярно становятся героями криминальных сводок. Так, недавно на границе задержали 32-летнего гражданина Украины, который пытался вывезти из Польши несколько десятков краденых автомобильных запчастей вместе с угнанным автомобилем. И машину, и детали предприимчивый украинец украл в Норвегии.

На агрессивное поведение украинских беженцев жаловалась жительница латвийской столицы. По словам женщины, украинцы нападают на людей, если слышат русский язык. Она вспомнила случай, когда беженцы, выкрикивая националистические лозунги, напали на пожилого мужчину, обратившегося к ним на русском языке. Также, по ее словам, украинцы использовали перцовый баллончик против женщины, которая говорила по телефону на русском языке.

Жительница Италии Екатерина Синицына-Сантони жаловалась, что украинцы постоянно собираются в одном из парков недалеко от ее дома. Они регулярно скандалят, ругаются матом и пристают к людям. На протяжении нескольких недель на Екатерину набрасывалась украинская беженка. Включая гимн Украины, девушка обзывала итальянку «русской проституткой».

«Грустное и усталое отношение»

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «ВМ» выразил мнение, что в странах, принявших много украинцев, граждане все больше устают от складывающейся ситуации:

— Отношение европейцев к украинским беженцам формируется посредством пропаганды, которую демонстрируют власти той или иной европейской страны. Государства, принявшие много беженцев (вроде Польши, Чехии, Словакии, Венгрии и Германии), внедрили в головы горожан тему украинцев. Миллион людей, заехавших в Польшу и Германию, — серьезная нагрузка на социум. Отношение к этим людям у европейцев грустное и усталое. Заняты культурно-массовые учреждения, стадионы, гостиницы и общественные организации, которые раньше были доступны местному населению. Теперь это все превратили в госпитали и временные пункты проживания.

В тех странах, где украинцев меньше, ситуация другая, уверен политолог. Например, попасть в Англию украинцам крайне сложно из-за жесткого иммиграционного фильтра на въезде в страну. Те немногочисленные беженцы, которые смогли преодолеть эти препоны, оказались в «мясорубке» английского законодательства. Британское правительство не выделяет украинцам достаточно денег, обеспечивая лишь базовые нужды. Кроме того, многие семьи в Англии отказываются от предоставления жилья украинцам в силу языкового барьера и разных культурных традиций.

Однако в некоторых странах Европы украинским беженцам оказалось относительно легко влиться в социум.

— В той же Испании нагрузка размазана, — говорит Маркелов. — Здесь очень много потоков людей из разных стран, и украинцы восприняты как один из таких потоков. Кроме того, эта страна исторически активно принимала иммигрантов. И те же украинцы там уже были. Сейчас беженцы могут коммуницировать с украинскими диаспорами, и им в этом плане здесь полегче.

По мнению политолога, за год европейцы начали замечать искажения между проблемами украинского конфликта и поведением самих украинцев. В последние годы европейцы стали ассоциироваться с лежащими на печке котами, у которых все хорошо. После наплыва украинских беженцев европейское общество стало все чаще сталкиваться с драками, непристойным поведением в барах и различными форс-мажорными обстоятельствами.

Со временем плохое поведение украинских беженцев может привести к кадровым перестановкам среди европейских политиков, предположил собеседник «ВМ»:

— Люди терпят под влиянием пропаганды. Социального взрыва не будет, но европейцы все больше отрицательно относятся и к конфликту, и к украинцам, и их иммиграции в Европу. Уже пошли первые ласточки. Впервые с 1997 года действующий президент Франции не имеет абсолютного большинства в парламенте. В Финляндии выборы проиграла партия, затащившая страну в НАТО. В Германии на отдельных землях действующая партия Шольца проиграла. Европейцы очень хорошо голосуют, системно: не выбирают тех, кто им не нравится, — и все.