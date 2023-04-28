США сообщили о разработке способных «изменить ситуацию» у Тайваня беспилотников

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США ведут разработку пяти подводных беспилотников, способных «в корне изменить ситуацию» у Тайваня. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей.

По его словам, первый подобный аппарат проходит испытания у побережья Калифорнии. Гилдей отметил, что они проходят успешно.

— Еще пять необитаемых подводных аппаратов последуют за ним. Такие аппараты обладают потенциалом скрытой установки мин. И это в корне изменит ситуацию,— заявил адмирал, чьи слова приводит ТАСС.

Накануне стало известно о том, что власти Соединенных Штатов размещают на территории Украины специальные датчики, способные фиксировать радиационную активность, а также определять силу и место ядерного взрыва.

В случае ядерной катастрофы на украинской территории, будь то выброс из ядерного реактора или применение ядерного оружия, анализ экспертов будет оперативно представлен военно-политическому руководству США и украинским центрам принятия решений для реализации эффективных меры по защите здоровья населения.