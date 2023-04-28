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Юрист Гавришев объяснил понятие «госизмены»

Евгений Жуков
Общество
Юрист Гавришев объяснил понятие «госизмены»
Фото: АГН Москва

Юрист Алексей Гавришев объяснил, какие действия граждан России будут расцениваться как государственная измена.

По его словам, госизменой является шпионаж, а также предоставление россиянами сведений, составляющих гостайну, международной или иностранной организации. Эксперт отметил, что эта тайна может стать известна человеку, в частности, по службе, работе или учебе.

Кроме того, продолжил Гавришев, под госизменой подразумевается переход на сторону противника или финансирование деятельности иностранных организаций, а также государств, которые представляют угрозу безопасности Российской Федерации. Сюда же относится и оказание консультационной или материально-технической помощи силам противника.

Как напомнил Гавришев, состав преступления «государственная измена» до 2018 года имел отношение к секретоносителям. Однако в УК РФ были внесены изменения, по которым обвинения также могут быть предъявлены лицам, незаконно получившим доступ или допуск к секретным данным, передают «Известия».

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит пожизненное лишение свободы за государственную измену и ужесточает ответственность за терроризм.

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