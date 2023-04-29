Сестра Ким Чен Ына назвала Джо Байдена «стариком без будущего»

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Заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии КНДР и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон прокомментировала слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена о «смене режима в Северной Корее». Она сказала, что их можно принять за бессмысленные высказывания пожилого человека, «старика без будущего».

Ранее американский лидер по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем пригрозил «сменой режима» КНДР, если та попытается нанести ядерный ударный удар по Америке или ее союзникам.

— Это можно принять за бессмысленное высказывание человека в преклонном возрасте, который не способен взять на себя ответственность за безопасность и будущее США, старика без будущего, — сказала сестра лидера Северной Кореи, передает Центральное телеграфное агентство.

Также она отметила, что заявление президента США можно рассматривать как угрожающую риторику.

Байден забыл о поездке в Ирландию две недели назад. Президент США в рамках мероприятия «Приведи ребенка на работу» пообщался в Белом доме с детьми сотрудников администрации. Во время встречи дети спросили у американского лидера, какую страну он посещал последней.