Названы пять самых удачных дней мая 2023 года

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В какие дни последнего месяца весны можно поймать удачу за хвост, рассказала «Вечерней Москве» шаманка и ясновидящая Кажетта.

2 мая — Луна в Весах

Данный аспект обострит нашу интуицию и чувство прекрасного. Мы станем более дипломатичными и сможем найти компромиссы даже в самых спорных ситуациях. Воспользуйтесь общительностью, которая сопутствует этому аспекту, чтобы обзавестись друзьями, единомышленниками и деловыми контактами, а также наладить отношения с близкими.

Кроме того, Весы — это знак эстетики и красоты. В этот период мы можем заняться творческой работой, например, декорированием дома. А еще это знак сочувствия и помощи. Помогите близким людям, которые нуждаются в вашей поддержке. Это поможет установить баланс и гармонию в отношениях. Этот лунный аспект также весьма благоприятен для улучшения отношений с романтическим партнером. Проведите время с любимым человеком, общайтесь, делитесь своими мыслями и чувствами.

5 мая — Лунное затмение в Скорпионе

Лунное затмение в Скорпионе является очень мощным энергетическим событием в астрологии. Оно указывает на то, что мы можем пройти через глубокие эмоциональные переживания и трансформации. Мы получим шанс пересмотреть и переосмыслить свои отношения, особенно те, которые связаны с эмоциональной привязанностью или зависимостью.

Многие начнут искать глубинный смысл в своей жизни и своих отношениях. Это время также может быть ознаменовано проявлением скрытых талантов и способностей, может помочь человеку открыть в себе новые возможности и понять, что для него на самом деле важно. Важно быть внимательным к своим эмоциям и заботиться о себе в этот период.

7 мая — Венера в Раке

Венера — планета любви и красоты, а Рак — знак дома, семьи и эмоций, поэтому это положение Венеры может указывать на то, что мы будем очень привязаны к своей семье и домашнему уюту и сможем наладить все проблемы на этом фронте. Проведите время на создание уютной и удобной обстановки в доме, например, украсьте дом цветами, приготовьте вкусную еду для семьи и гостей. Кроме того, мы будем очень чувствительны к красоте, проявим себя творчески и продемонстрируем хороший вкус.

Рак — это знак эмоционального развития и самопознания. В этот период звезды рекомендуют заниматься саморазвитием, например, читать книги по психологии или философии, посещать психологические тренинги или медитировать.

14 мая — Меркурий выходит из ретроградной фазы

Выход Меркурия из ретроградного обычно сопровождается ощущением облегчения и разрешения некоторых проблем, связанных с коммуникацией, технологиями и передвижением. Это благоприятный момент для начала новых дел, заключения договоров и сделок, а также для планирования будущих мероприятий. В этот период обычно легче договариваться и достигать соглашений.

19 мая — Новолуние в Тельце

В астрологии Телец — это знак земли, который связан с материальной областью жизни, финансами, наслаждением и удовольствием. Новолуние в Тельце обычно считается благоприятным временем для начала новых дел, особенно тех, которые связаны с финансами и бизнесом, а также для приобретения новых материальных благ. Также это время, когда мы можем сделать акцент на нашей физической форме и здоровье, заняться спортом или начать новую диету. Не отказывайте себя во всевозможных радостях жизни.