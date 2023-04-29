«Привлекают в дом болезни и неудачи»: каких животных нельзя держать дома

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Согласно эзотерическим учениям, многие животные положительно влияют на энергетику дома, а некоторые питомцы даже «заряжают» своих владельцев дополнительными силами. К сожалению, некоторые люди по неведению держат рядом с собой созданий, которые оказывают прямо противоположный эффект. Эти питомцы являются опасными для самих владельцев, потому что не только воруют у них энергию, но и привлекают в дом болезни и неудачи. Кого не стоит заводить в качестве домашнего любимца, «Вечерней Москве» рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Крокодил

Вряд ли сейчас кого-то можно удивить домашним крокодильчиком, проживающим в квартире с людьми. Самые экстравагантные личности и некоторые знаменитости не отказывают себе в удовольствии завести столь необычного питомца. Опустим кучу очевидных проблем, грозящих хозяину крокодила, и рассмотрим самые глубинные и сокровенные моменты.

Со времен Древнего Египта крокодилы считались очень опасными и коварными созданиями, отличающимися большой злобой. По этой причине люди боялись таких созданий и трепетали перед ними. В эзотерике крокодил символизирует смерть и двойственность души. Практически во всех известных нетрадиционных учениях он неизменно означает опасность и неприятности. Если же вспомнить про магические основы, то и здесь крокодил считается настоящим демоническим созданием.

Держать крокодила у себя в доме не просто опасно с физической стороны вопроса, но и попросту нельзя, поскольку эта рептилия однозначно навлечет немало бед на голову своего хозяина — начиная от мелких неприятностей и заканчивая очень серьезными болезнями.

Ворон

Издавна вороны олицетворяют мудрость, но, помимо этого, они являются главными птицами, использующимися в темных колдовских ритуалах. Действительно, ворон считается сверхъестественным созданием, существующим на границе двух миров — реального и потустороннего. Как и крокодил, данная птица неразрывно связана со смертью и считается приспешником черных колдунов. У нее довольно тяжелая и мрачная энергетика, к тому же ворон является незримым порталом в мир демонов и духов.

Именно поэтому держать ворона у себя дома (что в последнее время тоже довольно актуально) — значит, играть с опасными вещами, которые в любой момент могут выйти из-под контроля. Такие птицы легко отнимут у своего владельца силы и постепенно будут «напитывать» их негативом. Людям, которые не отличаются высоким энергетическим потенциалом, заводить у себя дома подобного питомца просто опасно.

Паук

Пауки считаются неоднозначными созданиями. С одной стороны, они названы полезными животными, считающимися символом трудолюбия. С другой стороны, они олицетворяют коварство, жестокость и главные человеческие страхи. Держа такого питомца у себя в террариумах, никогда нельзя сказать, какую атмосферу вы запустите в свой дом.

Так сложилось, что паук может обострять наши внутренние фобии и отрицательно воздействовать на эмоциональный фон. К тому же большое значение имеет вид паука, которого держит владелец. Если речь идет о ядовитом и опасном создании, соответствующим негативом подобный питомец «одарит» и своего хозяина. Обычно владельцы таких созданий могут часто и долго болеть без видимых причин, не подозревая, в чем заключается истинный корень возникшей проблемы.