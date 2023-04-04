Экстрасенс объяснила, почему нельзя называть домашних животных человеческими именами

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Современные клички домашних питомцев очень разнообразны. Однако многие владельцы предпочитают называть своих любимцев человеческим именем, что ни в коем случае не стоит делать. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась таролог и экстрасенс Анна Новокрещенская.

По ее словам, существует множество суеверий и примет, согласно которым, нарекая своего животного именем человека, хозяин тем самым выбирает для питомца тяжелую судьбу.

— На животное взваливается тяжелая энергетическая нагрузка. Питомцы, нареченные человеческим именем, чаще других болеют, а иногда даже умирают или погибают раньше положенного, — предупредила экстрасенс.

Мировые религии тоже не одобряют человеческих имен для животных, ведь, нарекая любимого пса, например, именем Георгий, тем самым вы можете оскорбить святого, который покровительствует владельцам этого имени, рассказала таролог.

— Животные, которые носят человеческие имена отличаются агрессивностью, они могут казаться неадекватными и злыми, — подчеркнула Новокрещенская.

Экстрасенс напомнила: согласно законам мироздания, не всегда рекомендуется называться даже детей именами близких родственников, например, в честь бабушек или дедушек.

— Бытует мнение, что, называя сына в честь деда, он получает общего с родственником хранителя, который, как правило, защищает впоследствии старшего по роду. В связи с чем младшему приходится в жизни нелегко. А что уж говорить о животных, — объяснила таролог.

Имя человека имеет особую энергетику, которая животным не подходит. И в отдельных случаях может привести к гибели питомца, заключила экстрасенс.