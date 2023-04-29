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Капремонт дома 1970 года постройки в районе Ховрино начнется в 2023 году

Евгений Жуков
Город
Капремонт дома 1970 года постройки в районе Ховрино начнется в 2023 году
Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы
Москва, Петрозаводская улица, 5к4 Карта всех событий

В рамках столичной программы капремонта жилого фонда стартуют работы в доме № 5, корпус 4, на улице Петрозаводской, который был построен в 1970 году. В 2023-м специалисты обновят на объекте фасад и заменят внутридомовые коммуникации. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) города Москвы.

По словам заместителя гендира фонда Владимира Кожиченкова, особое внимание мастеров ФКР будет направлено на выполнение работ по приведению в надлежащий вид фасада дома, панели которого еще на заводе были отделаны мелкоразмерной плиткой.

Он также добавил, что на сегодняшний день в Москве применяется современная технология по обновлению зданий, которые отделаны мелкоразмерной плиткой. Благодаря использованию полимерцементных смесей на армирующих сетках стало возможным привести в порядок дома, фасадные панели которых по сути считались неремонтопригодными.

На первом этапе работ будут выполнены промывка плоскостей, простукивание и демонтаж отслаивающейся плитки. После этого специалисты нанесут специальный штукатурно-клеевой состав по стеклотканевой сетке. Далее производится герметизация межпанельных швов и окраска всего фасада.

Также в этом году в рамках столичной программы капремонта жилого фонда стартуют работы по благоустройству построенного в 1953 году дома № 14 на Ломоносовском проспекте. На объекте начинаются работы по восстановлению фасада и кровельного покрытия.

капремонт Район Ховрино Москва
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