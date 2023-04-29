Сергей Собянин объявил об открытии сезона фонтанов в Москве

Фото: Вечерняя Москва

Столичные фонтаны готовы к новому сезону. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Вчера Москва открыла сезон фонтанов. Традиционные, светодинамические, «сухие», музыкальные и даже плавающие — они вновь украшают нашу столицу, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что в этом году посетителей ВДНХ встречают свыше 20 фонтанов. Уточняется, что главным гвоздем сезона стал керамический фонтан во внутреннем дворике павильона № 30.

Кроме того, специалисты провели работы, чтобы привести в порядок плавающие фонтаны Водоотводного канала по обе стороны от пешеходного Третьяковского моста, а также завершили обновление светодинамического музыкального фонтана в музее-заповеднике «Царицыно», написал Собянин в своем блоге.

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9 апреля специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к открытию Театральный фонтан у Большого театра. С помощью щеток они очистили вазы, чаши и другие части сооружения, после чего промыли мраморные и гранитные элементы специальным моющим средством.