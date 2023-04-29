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Москвичам рассказали о пользе раздела «Афиша» на портале mos.ru

Никита Худяков
Город
Москвичам рассказали о пользе раздела «Афиша» на портале mos.ru
Фото: официальный сайт мэра Москвы

В разделе «Афиша» на портале mos.ru доступно более 600 мероприятий. Столичные музеи и культурные центры приглашают москвичей на выставки, мастер-классы, творческие вечера, познавательные лекции и увлекательные квесты. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщает Департамент информационных технологий города Москвы.

— Благодаря разделу «Афиша» на mos.ru москвичам и гостям столицы проще ориентироваться в культурной жизни города. Например, с ее помощью можно узнать, какие события планируются в период майских праздников. Для этого достаточно выбрать нужные даты, — говорится в сообщении.

Благодаря фильтрам сервиса можно узнать о бесплатных событиях или мероприятиях, доступных по «Пушкинской карте», а также подобрать экскурсии и мастер-классы для детей. Отмечается, что многие события проходят в культурных центрах, библиотеках и музеях, подключенных к городской единой билетной системе. Это дает возможность приобретать билеты на самом портале, передает официальный сайт мэра Москвы.

Майские праздники — прекрасное время, чтобы отдохнуть от работы или учебы, перезагрузиться и отправиться на выставку или концерт вместе с близкими. «Яндекс Афиша» собрала для «Вечерней Москвы» топ-20 главных событий, которые стоит посетить в столице на майских праздниках.

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