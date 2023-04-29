Выставка «Они сражались за Родину!» пройдет на Арбате с 3 по 31 мая

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва, улица Арбат, 17 Карта всех событий

На Арбате пройдет выставка «Они сражались за Родину!», посвященная участникам Великой Отечественной войны. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил Департамент культуры города Москвы.

Посетители увидят портреты летчиков, разведчиков, тружеников тыла, контрразведчиков и простых солдат. Гостей заинтересуют такие работы, как «Они сражались за Родину (участник военного парада 7 ноября 1941 года В. С. Чумаков)», «В День Победы. Пулеметчик П. П. Шорин», «Непобедимый» и другие.

В экспозиции представят и портреты деятелей культуры, участвовавших в ВОВ: драматурга Виктора Розова, пианиста Давида Лернера, композитора Яна Френкеля, а также артистов Евгения Матвеева и Владимира Этуша.

Торжественная церемония открытия мероприятия пройдет 3 мая в 12:00, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, в Музее космонавтики до 3 сентября проходит интерактивная выставка «Модель для сборки». Каждый посетитель может выбрать свою историю космонавтики и свой сюжет в зависимости от профессии, интересов и возраста.