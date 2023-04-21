Выставка «Модель для сборки» будет проходить в Музее космонавтики до 3 сентября

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В Музее космонавтики до 3 сентября проходит интерактивная выставка «Модель для сборки». Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает главный хранитель Музея космонавтики Олеся Семенова.

— Название выставки отсылает к антироману «62. Модель для сборки» аргентинского писателя Хулио Кортасара. Нас вдохновил авторский прием: части произведения можно читать в любом порядке — таким образом каждый читатель получает свой роман, — сказала она.

По словам Семеновой, каждый посетитель может выбрать свою историю космонавтики и свой сюжет в зависимости от профессии, интересов и возраста.

В экспозиции собраны уникальные макеты, документы, подлинные образцы космической техники, фотографии и инструменты специального внеземного назначения, передает официальный сайт мэра Москвы.

С 4 апреля по 14 мая в экоцентре «Цветоводство» на ВДНХ проходит выставка лучших акварелистов России. Картины удалось собрать благодаря иранской художнице Саре Мохебеян и галерее, носящей ее имя.