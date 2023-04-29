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Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ в майские праздники будет работать в обычном режиме

Никита Худяков
Город
Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ в майские праздники будет работать в обычном режиме
Фото: официальный сайт мэра Москвы

Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ в майские праздники будет работать в обычном режиме. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Только один раз в году, 9 Мая, в великий для всей страны и каждого из нас день, в честь Победы в Великой Отечественной войне в павильоне покажут восьмиминутный ролик «День Победы», сопровождающийся светотехническим шоу с музыкой, — сказал он.

Также в ходе представления для посетителей прогремит салют — шесть разноцветных шаров размером 400 миллиметров с эффектом угасающего мерцания.

Кроме того, посетители смогут увидеть светотехнические шоу «Московские окна», «Вселенная Москва», «История Москвы», «Времена года», «Мегаполис Москва», «Лучший город земли», «Архитектурные стили Москвы», «Москва Булгакова» и «Я шагаю по Москве». Шоу будут транслировать каждые полчаса с 11:00 до 19:30, передает официальный сайт мэра Москвы.

Майские праздники — прекрасное время, чтобы отдохнуть от работы или учебы, перезагрузиться и отправиться на выставку или концерт вместе с близкими. «Яндекс Афиша» собрала для «Вечерней Москвы» топ-20 главных событий, которые стоит посетить в столице на майских праздниках.

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