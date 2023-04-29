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Умер ведущий «Фазенды» Сергей Колесников

Полина Пашкина
Общество
Умер ведущий «Фазенды» Сергей Колесников
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Не стало актера театра и кино, телеведущего, заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Колесникова. Об этом журналистам в субботу, 29 апреля, сообщил его сын.

Колесников прославился ролями в фильмах «Свое счастье», «Только вдвоем», «Петербургские тайны», «Личная жизнь доктора Селивановой», «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» и «Сердце Пармы». С 21 мая 2006 по 7 октября 2012 года он являлся ведущим телепрограммы «Фазенда».

Помимо этого, он выступал актером дубляжа. Он подарил свой голос Джеймсу Бонду в фильме «Живешь только дважды», персонажам компьютерных игр League of Legends (Мастер Йи, Треш) и Warhammer 40,000: Dawn of War II (Габриэль Ангелос).

Актер скончался в возрасте 68 лет, передает Telegram-канал Zvezdanews.

В 1994 году Колесникова удостоили звания заслуженного артиста Российской Федерации за заслуги в области театрального искусства. В 1998 году актер получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» за многолетнюю плодотворную деятельность в области театрального искусства и в связи со 100-летием Московского художественного академического театра.

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