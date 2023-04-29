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«Порывы ветра»: москвичам рассказали, какой будет погода в начале майских праздников

Игорь Синельников

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Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
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«Порывы ветра»: москвичам рассказали, какой будет погода в начале майских праздников
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В начале майских праздников в Москве установится довольно теплая погода. При этом в отдельные дни в данный период в столице не исключены осадки и порывы ветра. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, начало мая в столице будет довольно теплым при контрасте с более холодной погодой в самом конце апреля.

— Огородникам и садоводам на заметку: сегодняшний день выйдет холодным, ночью прояснится, по области возможны слабые заморозки. Большая часть воскресенья пройдет без дождя, температура отреагирует на солнце в небе и установится на уровне порядка плюс 15 градусов. В понедельник нас краешком заденет очередной циклон, поднимающийся с Прикаспия. Температура сильно не просядет и будет, может быть, чуть меньше плюс 15 градусов, — спрогнозировал эксперт.

В отличие от воскресенья, понедельник может сопровождаться осадками. По словам Шувалова, дожди в столице наиболее вероятны во второй половине дня. Однако осадки будут несильными и даже близко не подберутся к тому объему, который выпал в области в пятницу и в ночь на субботу (в некоторых частях Московской области количество осадков превысило половину месячной нормы), подчеркнул специалист.

Начало майских праздников будет сопровождаться небольшими порывами ветра, при этом по большинству параметров этот период соответствует климатической норме, отметил Шувалов.

— В воскресенье ветер будет несильным. В понедельник, 1 мая, из-за приближающегося циклона возможны порывы ветра. В целом на Первомай погода будет вполне типичной: и по температуре укладывается в климатическую норму (плюс-минус один градус), и по осадкам, — рассказал синоптик.

На следующие несколько дней в столице прогнозируется хорошая погода без дождей, подчеркнул эксперт. Москвичей ждут ясное небо и температура плюс 15–17 градусов (не исключено, что столбики термометров покажут плюс 16–18 градусов), пояснил Шувалов.

В дальнейшем в Москве ожидаются периодические осадки, заметил синоптик.

— После 2–3 мая погода явно будет меняться, у нас возможны дожди два–три раза в неделю. Устойчивого тепла и сухости, как было в апреле, ждать не стоит, — подытожил эксперт.

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