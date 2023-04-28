Интересно и полезно: топ-5 идей психолога для семейных занятий на майских праздниках

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Отличная погода и несколько выходных для всей семьи — хорошая возможность наполнить жизнь новыми увлечениями, на которые раньше не хватало времени. Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы (ГППЦ) столичного департамента образования и науки Ольга Калинова рассказала «Вечерней Москве», как провести это время нескучно и с пользой.

Сходите в библиотеку

Некоторые люди до сих пор ассоциируют библиотеки исключительно с учебой, лаконичными рядами столов и напряженной тишиной огромного читального зала. Но современные библиотеки — это увлекательные центры, в которых с удовольствием можно провести весь выходной день. Во многих из них есть удобные кресла, сдать и получить книги можно в автоматических стойках, а в перерывах между чтением можно поиграть в настольные игры. Почти все библиотеки проводят мероприятия для читателей: викторины, встречи с интересными людьми, лекции, квесты.

Прививать интерес к чтению детям важно с раннего детства. Семейный поход в библиотеку и искренний интерес родителей к этому мероприятию наглядно покажут ребенку, что книги — это увлекательно, а библиотеки — отличное место для времяпрепровождения.

Пообщайтесь с животными

Взаимодействие с животными у многих вызывает позитивные эмоции. Для повышения настроения их даже необязательно гладить, можно просто любоваться ими — в зоопарке или на экоферме. В столичных парках легко найти уток, лебедей и белок. Если есть желание покормить птиц и зверей, предварительно стоит изучить, какие продукты им противопоказаны, чтобы не навредить их здоровью. После прогулки можно всей семьей поискать интересную информацию об увиденных животных и поделиться самыми неожиданными фактами.

Не менее интересно отправиться в приют для животных, чтобы вместе с сотрудниками провести день, заботясь о четвероногих друзьях. Подобными волонтерскими примерами родители покажут ребенку, что важно помогать животным и людям, проявлять сострадание и заботу.

Поиграйте

Уделять время играм полезно в любом возрасте: подвижным или настольным, быстрым или долгим, на весь вечер. Они позволяют не только интересно провести время, но и развить множество навыков. Некоторые игры проводят специалисты в онлайн-формате. Например, психологи ГППЦ предлагают принять участие в деловых сессиях проекта «Форсайт профессионального успеха», направленных на повышение личной эффективности. В зависимости от выбранной темы школьники узнают о секретах продуктивного общения, самопрезентации, жизнестойкости и лидерских навыков. Участие во встречах бесплатное, нужна предварительная регистрация.

Займитесь спортом на улице

Май — прекрасное время для занятий спортом на свежем воздухе, когда уже тепло, но еще нет удушающей летней жары. Уровень активности можно выбрать на свой вкус, необязательно это должна быть скоростная игра в футбол или волейбол. В качестве более спокойных вариантов подойдут бадминтон или фрисби. Во многих парках в мае начинают работать площадки для игры в пинг-понг, а также инструкторы по йоге проводят бесплатные занятия.

Особую популярность в последнее время приобрели электрические и обычные самокаты, а также остаются востребованными прогулки на велосипедах и катания на скейтбордах. Такое времяпрепровождение на свежем воздухе развивает координацию, ловкость и выносливость. Но не стоит забывать о правилах безопасности — важно контролировать свою скорость и внимательно относиться к пешеходам.

Начните вести дневник

Забытое, но полезное увлечение — вести личный дневник, куда вы регулярно будете писать о своих эмоциях, чувствах, важных событиях. Можно делать это утром, когда вы только что проснулись, чтобы описать свое внутреннее состояние. А можно обращаться к дневнику по вечерам, рассказывая о событиях прошедшего дня и своем отношении к ним. Подобное упражнение позволяет лучше разобраться в себе, научиться рефлексировать, понимать свои желания и цели.