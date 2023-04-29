Велосезон официально стартовал в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Москва, площадь Победы Карта всех событий

В Москве уже в 11-й раз стартовал велосезон. В этом году в столице будут работать 776 станций велопроката. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Горожанам стали доступны более 10 тысяч электрических и механических велосипедов с новым российским программным обеспечением.

— Все больше жителей города пользуются велосипедами для повседневных поездок. Это результат развития велосипедной инфраструктуры, доступности велопроката и повышенного внимания к здоровому образу жизни, — отметил Максим Ликсутов.

В честь открытия велосезона горожане смогут взять в прокат любой велосипед всего за пять рублей. Для них действует пять тарифов, подходящих под различные нужды.

Впервые 28 новых станций проката появятся у Парка Победы, в районах Тушино и Новопеределкино, у парка «Яуза» и в других точках города, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В 2023 году в столице установят три тысячи велопарковок нового типа.