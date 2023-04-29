Краснокнижные муравьи начали готовиться к появлению потомства на природных территориях Москвы

Фото: официальный сайт мэра Москвы

На природных территориях столицы специалисты Мосприроды отметили начало активности рыжих лесных муравьев, занесенных в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Отмечается, что специалисты обнаружили три больших муравейника: два в экологическом парке «Северное Бутово» и один в природно-историческом парке «Битцевский лес». В настоящее время насекомые заняты освобождением ходов, закупоренных на зиму.

Рыжие лесные муравьи — насекомые, обитающие в крупных, хорошо заметных муравейниках. Они предпочитают территории с хвойной растительностью и обитают семьями, передает официальный сайт мэра Москвы.

Из весенней спячки на территории Москвы начали выходить лягушки, а также насекомые, ежи, летучие мыши и другие животные. Всего в лесопарках и парках столицы обитает около 40 видов зверей, 11 видов земноводных, шесть видов пресмыкающихся и три тысячи видов беспозвоночных.