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«Вместо автомата у него в руках камера»: Поплавская рассказала об ушедшем на фронт сыне

Никита Худяков
Общество
«Вместо автомата у него в руках камера»: Поплавская рассказала об ушедшем на фронт сыне
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В конце прошлого года сын российской актрисы Яны Поплавской уехал на фронт. Клим добровольно отправился защищать родную страну. Актриса рассказала, как отнеслась к решению старшего наследника.

— Его никто не призывал, как и огромное количество мужиков. После обучения ему предложили документальный проект — понятно, что за лентой, понятно, что на фронте. Да, вместо автомата у него в руках камера, но он идет плечом к плечу с бойцами, — сказала Поплавская.

Артистка отметила, что сама передает солдатам гуманитарную помощь и по возможности их навещает. Она добавила, что ее сын сам обучился и экипировался, а также закончил курс по тактической медицине, чтобы выносить бойцов из-под пуль, поделилась Поплавская в YouTube-программе «Неоруэлл».

Поплавская недавно резко высказалась по поводу отъезда из России коллег — Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной. Она отметила, что артисты многого добились на родине, но не ценят этого.

СМИ еще в феврале писали, что Козловский переехал в США вместе с Акиньшиной. В личном блоге актриса разметила фото, сделанные в Нью-Йорке. У актера там растет единственная дочь от предыдущих отношений с моделью Ольгой Зуевой.

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