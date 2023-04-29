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Музеи и школы десятка регионов России присоединились к кинофестивалю Музея Победы

Евгений Жуков
Город
Музеи и школы десятка регионов России присоединились к кинофестивалю Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы

В воскресенье, 30 апреля, в Музее Победы стартует II Майский фестиваль правильного кино. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в субботу, 29 апреля.

В этом году площадками кинофорума станут региональные музеи и культурные учреждения в рамках международного проекта «Территория Победы». К ним присоединятся учебные заведения по программе «Школьный музей Победы».

Восемь документальных отечественных фильмов различных жанров увидят посетители около 80 музеев из 44 регионов РФ, в том числе музеев Донецкой и Луганской народных республик.

Зрители увидят такие фильмы, как «Король Ринга. Николай Королев», «С мячом в Британию», «Великая Отечественная в хронике ТАСС», и другие. Всего в мае пройдет более 300 показов.

Кроме того, в период с 29 апреля по 1 мая гостей Музея Победы ожидает обширная культурная программа. Например, в первый день акции прозвучит речевая оратория «Покуда сердца стучат…». Легендарное произведение о Великой Отечественной войне хором прочтут 150 артистов из России, Белоруссии и Армении.

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