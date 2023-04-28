Музей Победы подготовил большую бесплатную программу на майские праздники

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

С 29 апреля по 1 мая гостей Музея Победы ждет обширная культурная программа. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщила пресс-служба музея.

В частности, 29 апреля прозвучит речевая оратория «Покуда сердца стучат…». Легендарное произведение о Великой Отечественной войне хором прочтут 150 артистов из России, Белоруссии и Армении.

На 30 апреля запланирован старт второго «Майского фестиваля правильного кино». Показы картин пройдут бесплатно по предварительной регистрации.

В программе мероприятия значатся показы фильмов «Сокровища партизанского леса» и «Где проходит граница?». Также гости смогут ознакомиться с короткометражными анимационными лентами.

1 мая Музее Победы пройдет сольный концерт заслуженного артиста Чеченской Республики и Республики Ингушетия Евгения Кунгурова, в ходе которого будет исполнен ряд знаменитых композиций. Среди них: «В землянке», «Случайный вальс», «Горячий снег», «Эх путь дорожка», «На безымянной высоте», «Смуглянка», «Журавли» и многие другие.

Также в праздничные дни в Зале Полководцев пройдут концерты «Журавли Победы». Свои лучшие номера покажут коллективы из Московской и Воронежской областей, а также из Москвы.

28 апреля в филиале Музея Победы пройдет презентация проекта «История одной фотографии». В рамках мероприятия гости смогут принять участие в серии бесплатных мастер-классов по фотографии и изобразительному искусству.

В конце мая 2023 года в Москве пройдет XII Международный конкурс-фестиваль имени Юрия Должикова. ​Организаторами конкурса-фестиваля в этом году выступят образовательные учреждения России, Казахстана и Белоруссии.