Автоэксперт Субботин объяснил, как избежать повышенного расхода масла

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Необычно высокий расход масла у автомобиля — проблема, которая ведет не только к излишним тратам на расходники, но и к серьезным поломкам в перспективе. Избежать такой проблемы можно, грамотно обслуживая двигатель и управляя автомобилем без чрезмерных нагрузок. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин.

По его словам, повышенный расход масла говорит о неисправности двигателя.

— Как правило, изнашивается цилиндро-поршневая группа. Нужно проверить компрессию цилиндров и, если она уже стала низкой, ремонтировать двигатель. Но перед этим стоит оценить состояние маслосъемных колпачков, потому что они дубеют и стареют. Хотя обычно колпачки сегодня делают неплохие, — рассказал специалист.

Если проблема в маслосъемных колпачках, то их ремонт обойдется примерно в 10 тысяч рублей, заметил собеседник «ВМ». При более серьезном износе ремонт будет стоить 30-40 тысяч рублей, но может подорожать и до 100 тысяч — в зависимости от двигателя, уточнил специалист.

По словам Субботина, откладывать ремонт при повышенном расходе масла не стоит: езда с такой проблемой провоцирует интенсивный износ двигателя.

Чтобы избежать проблем с перерасходом масла, необходимо соблюдать ряд рекомендаций, подчеркнул Субботин.

— Если не нагружать мотор слишком сильно, обслуживать вовремя, заливать внутрь качественное масло, правильно прогревать зимой, то двигатель может отходить и 400 тысяч километров (если говорить о машинах с хорошими моторами). Использование неправильного масла не ведет непосредственно к «масложору» — оно влечет за собой износ самого двигателя. Как только двигатель изнашивается, начинается расход масла, — уверен автоэксперт.

Других профилактических мер, по мнению специалиста, не существует. Представленные на рынке чудодейственные присадки для масла, способные устранить его перерасход, — рекламные трюки, не имеющие технического обоснования, заключил Субботин.