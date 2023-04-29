Игрок «Зенита» Малком забил четыре мяча в матче против ФК «Крылья Советов»

Фото: Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком отличился в матче с самарскими «Крыльями Советов». Игрок в субботу, 29 апреля, принес победу своему клубу, забив четыре из пяти мячей.

Встреча в Самаре завершилась со счетом 1:5 в пользу «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга пропустил один мяч в свои ворота на девятой минуте игры.

Малком сравнял счет на 19 минуте встречи. Еще три мяча он забил на 55-й, 68-й и 74-й минутах. Забив четыре гола, игрок оформил так называемый «покер». Он стал первым в его карьере

Малком является лучшим бомбардиром текущего сезона футбольной Российской премьер-лиги. Спортсмен довел личную статистику до 22 мячей. По результатам прошедшей игры Малкома признали «Лучшим игроком матча».

В феврале стало известно, что бразильским спортсменам «Зенита» Малкому и Клаудиньо одобрили получение российских паспортов. Выдача спортивного гражданства отличается от обычного. В связи с этим должно пройти определенное время, чтобы футболисты смогли выступать в составе сборной России.