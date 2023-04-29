Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны РФ опубликовало проект изменений в положение о призыве на военную службу

Евгений Жуков
Общество
Минобороны РФ опубликовало проект изменений в положение о призыве на военную службу
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Министерство обороны России опубликовало проект внесения изменений в положение о призыве на военную службу в связи с принятием закона о цифровизации воинского учета. Документ появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в субботу, 29 апреля.

В проекте постановления правительства РФ предусматривается использование военкоматами информационных ресурсов, в том числе системы в сфере здравоохранения, системы межведомственного электронного взаимодействия и портала «Госуслуги».

В пояснительной записке отмечается, что личные дела призывников теперь будут формироваться на основе полученных сведений из различных информационных систем.

Проект постановления определяет перечень сведений, получаемых военкоматами в электронной форме, для предоставления призывникам отсрочки или освобождения от призыва, а также порядок подачи жалоб в призывную комиссию.

Кроме того, отмечается, что повестки в электронной форме будут направляться в личные кабинеты граждан на порталах государственных и муниципальных услуг. Документы будут считаться врученными с момента их размещения, говорится в документе.

11 апреля Госдума приняла закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. По новым нормам повестки будут рассылать также через госуслуги. Уклоняющиеся от призыва граждане будут сталкиваться с рядом ограничительных мер вплоть до запрета на выезд и лишения возможности управления транспортом.

Армия Россия Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Как за 10 лет изменилась станция скорой медицинской помощи имени Пучкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Едином Боге

Все мнения
О проекте