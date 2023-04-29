Минобороны РФ опубликовало проект изменений в положение о призыве на военную службу

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Министерство обороны России опубликовало проект внесения изменений в положение о призыве на военную службу в связи с принятием закона о цифровизации воинского учета. Документ появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в субботу, 29 апреля.

В проекте постановления правительства РФ предусматривается использование военкоматами информационных ресурсов, в том числе системы в сфере здравоохранения, системы межведомственного электронного взаимодействия и портала «Госуслуги».

В пояснительной записке отмечается, что личные дела призывников теперь будут формироваться на основе полученных сведений из различных информационных систем.

Проект постановления определяет перечень сведений, получаемых военкоматами в электронной форме, для предоставления призывникам отсрочки или освобождения от призыва, а также порядок подачи жалоб в призывную комиссию.

Кроме того, отмечается, что повестки в электронной форме будут направляться в личные кабинеты граждан на порталах государственных и муниципальных услуг. Документы будут считаться врученными с момента их размещения, говорится в документе.

11 апреля Госдума приняла закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. По новым нормам повестки будут рассылать также через госуслуги. Уклоняющиеся от призыва граждане будут сталкиваться с рядом ограничительных мер вплоть до запрета на выезд и лишения возможности управления транспортом.